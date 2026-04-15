Автомобилист ради лайков проехал по тротуару в центре Красноярска (видео)

В Красноярске госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности молодого водителя, который проехал по тротуару на проспекте Мира.
Нарушение было зафиксировано благодаря мониторингу интернета — на опубликованном в сети видео запечатлено, как как тонированный автомобиль «Лада Приора» движется по пешеходной части.
«Полицейские оперативно установили личность водителя — им оказался 19-летний местный житель. В ходе беседы юноша признался, что грубо нарушил ПДД сознательно, чтобы сделать фото и видео для публикации в социальных сетях, рассчитывая на повышение популярности и сбор большого количества лайков. Водитель извинился перед красноярцами за свой поступок», — рассказали в ГАИ.
За проезд по тротуару в отношении автохама составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в 2 000 рублей.
