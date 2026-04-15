Ефрейтор из Хабаровского края спас бойца под огнём и сбил дрон

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Иван Зубов проявил мужество и выдержку при выполнении боевой задачи, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Подразделение попало под интенсивный миномётный обстрел. В условиях плотного огня ефрейтор заметил раненого товарища, находившегося на открытом участке, и, рискуя жизнью, вынес его из зоны поражения.
Во время боя над позициями появился ударный беспилотник противника. Зубов оперативно оценил ситуацию и точным огнём из стрелкового оружия сбил дрон, предотвратив атаку и возможные потери среди личного состава.
Благодаря его действиям подразделению удалось сохранить боеспособность и удержать позиции.
За проявленные мужество и отвагу ефрейтор Иван Зубов награждён медалью «За боевые отличия», а также государственными наградами — медалями Жукова и «За храбрость» II степени.