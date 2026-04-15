Поселок XIX века войдет в состав Сатки

Поселок Большая Запань в Саткинском округе включат в состав города Сатки. Соответствующее постановление 13 апреля подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Согласовать объединение в единый населенный пункт с сохранением наименования “город Сатка” следующих населенных пунктов: город Сатка и поселок Большая Запань», — говорится в документе.
Процедуру объединения инициировали депутаты Саткинского округа. Официальное решение было принято 4 марта. Теперь поселок упразднят как отдельную административную единицу.
По данным на 2026 год, в Большой Запани проживает 235 человек.