Пугачева задолжала за квартиру рядом с Кремлем: о какой сумме речь

У Аллы Пугачевой образовались долги за коммунальные услуги по квартире в центре Москвы, которую певица приобрела более 20 лет назад. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь идет о пятикомнатной недвижимости площадью свыше 300 квадратных метров в Филипповском переулке с видом на храм Христа Спасителя. В настоящий момент артистка проживает на Кипре и, по данным канала, перестала оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Общая сумма задолженности, как пишут авторы SHOT, достигает почти 100 тысяч рублей. Из них 83 тысячи — долг за ЖКУ и отопление, остальное — взносы на капитальный ремонт.
Элитную квартиру Алла Борисовна купила в 2004 году. В настоящее время ее стоимость оценивается более чем в 500 миллионов рублей. Также певице принадлежат два машино-места в том же доме общей площадью более 27 квадратных метров.
Как писал ранее KP.RU, певица намерена отпраздновать свой 77-й день рождения в закрытом формате на Кипре, в Лимасоле. Торжество пройдет в заведении, которое специально закроют для других посетителей. Праздник Пугачева отметит в кругу семьи. Уточняется, что средний чек в выбранном ресторане составляет сумму, эквивалентную 200−250 тысячам рублей.