Пугачева задолжала за квартиру рядом с Кремлем: о какой сумме речь

У Аллы Пугачевой образовались долги за коммунальные услуги по квартире в центре Москвы, которую певица приобрела более 20 лет назад. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь идет о пятикомнатной недвижимости площадью свыше 300 квадратных метров в Филипповском переулке с видом на храм Христа Спасителя. В настоящий момент артистка проживает на Кипре и, по данным канала, перестала оплачивать жилищно-коммунальные услуги.