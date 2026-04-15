В Красноярский край привезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали 135,7 тысячи инкубационных куриных яиц, привезенных из Узбекистана и предназначенных для одной из птицефабрик региона. Вся партия была проверена на сальмонеллёз, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Кроме того, была проведена влажная дезинфекция. Нарушений законодательства РФ и Евразийского экономического союза не выявлено, отметили в ведомстве. Добавим, всего с начала 2026 года в Красноярский край из Узбекистана привезено 6 партий инкубационных яиц кур общим объемом 844,9 тысячи штук. Напомним, ранее Россельхознадзор совместно с таможней проконтролировали ввоз 300 экзотических ежей из Таиланда.