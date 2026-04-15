Запечатлеть в памяти. Как Пермь отпразднует День Победы

Приближается один из самых важных для нас праздников — День Победы. Многие пермяки ждут его с нетерпением, поскольку это не только шанс сплотиться всем городом, но и возможность увидеть торжественный парад, военную технику, рассказав историю своей семьи. Пермь уже вовсю готовится к 9 Мая.
На днях состоялось заседание оргкомитета по празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Провёл его глава города Эдуард Соснин.
Новая концепция.
В Прикамье 2026 г. объявлен губернатором Дмитрием Махониным Годом пермской промышленности. С этой темой будет переплетаться концепция празднования 81-й годовщины Дня Победы. В общей сложности Пермь ждут более ста событий. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по подготовке к проведению городских мероприятий, посвящённых государственным праздникам и юбилейным датам Перми. Он прошёл вслед за тем, как программу торжества представили губернатору.
«Готовимся к событию заблаговременно. Наша цель — сделать всё возможное, чтобы торжество в честь Дня Победы было насыщенным, запоминающимся, а также чтобы был обеспечен должный уровень безопасности и комфорта для жителей, — подчеркнул Эдуард Соснин. — К празднованию Дня Победы нужно привлечь как можно больше молодёжи. Это необходимо, чтобы передать новому поколению память о доблести предков, создать атмосферу единства и гордости за государство».
«Особое внимание будет уделяться трудовому подвигу заводчан в годы Великой Отечественной войны, а также современной роли промышленности региона», — отметила начальник городского департамента культуры и молодёжной политики Анастасия Хорошева.
По её словам, празднование Дня Победы будет продолжаться в Перми не один день. Основные события намечены на 7−9 мая.
С чего начнём.
7 мая во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова состоится торжественное собрание представителей общественности краевой столицы. В нём примут участие ветераны, военнослужащие, официальные лица, руководители предприятий и учреждений, сообщили в администрации Перми.
На следующий день — 8 мая — центром притяжения станет монумент «Героям фронта и тыла» (находится на эспланаде, недалеко от Театра-Театра). По сложившейся традиции там отдадут дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.
«Участники возложат цветы и гирлянды к монументу», — сообщили в администрации Перми.
Октябрьская площадь.
Конечно, самые яркие события намечены на 9 Мая. Главной локацией, как и в прежние годы, будет Октябрьская площадь. Там пермяки и гости города увидят торжественный марш. Свою строевую подготовку продемонстрируют войска Пермского гарнизона.
«Мероприятие начнётся с пролога, ключевыми темами которого будут: Год единства народов России, Год пермской промышленности, история Прикамья, — сообщила Анастасия Хорошева. — В торжественном прохождении войск планируется задействовать более двадцати коробок военнослужащих, роту барабанщиков, знамённую и линейную группы Пермского военного института».
Музыкальное сопровождение обеспечит сводный оркестр. Затем горожан ждёт одна из самых интересных частей праздника: на площадь выйдет военная техника. Её представят сразу после пеших колонн.
«Это будет техника не только военных лет, но и современная, состоящая на вооружении России, — добавили в городской администрации. Подробностей о том, что именно мы увидим, пока нет».
Понятно, что не все смогут явиться утром 9 Мая на Октябрьскую площадь. Что делать тем, у кого нет такой возможности, а посмотреть парад хочется? На этот случай будут вести трансляцию торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Организовать её планируют в нескольких локациях на улицах города: на площади у Театра-Театра, медиафасадах торговых центров «iMall Эспланада» и «Планета».
«Эта практика успешно зарекомендовала себя в прошлом году, поэтому в этом году мы её повторим», — отметила Анастасия Хорошева.
Эспланада.
Важной локацией празднования станет эспланада, где организуют концерт. Место встречи — площадь у Театра-Театра. Старт — в 10.00. Начнётся всё с уже упомянутой трансляции парада. Затем на сцену поднимется Пермский губернский оркестр. Его сменят творческие коллективы военных образовательных учреждений, артисты «ПермьКонцерта», участники фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве», юные таланты.
Набережная и районы.
Набережная уже давно стала ареной для общегородских событий. На этот раз там тоже устроят множество мероприятий.
«Например, в Кировском районе и пос. Новые Ляды состоятся тематические легкоатлетические эстафеты», — рассказали в оргкомитете.
Но главным зрелищем станет семиминутный фейерверк. В завершение дня его запустят на правом берегу реки — на территории городского пляжа. Чтобы пермяки могли потом вернуться домой, власти продлят работу общественного транспорта. Как именно он будет ходить — сообщат позже.
К слову, пассажирам автобусов и трамваев, как и автолюбителям, следует быть готовыми к необходимым для празднования временным перекрытиям движения на некоторых улицах. Схемы проезда опубликуют на сайте и в пабликах администрации.
Точками притяжения в районах станут дворцы культуры и парки «Балатово», «Счастье есть», им. А. П. Чехова, сад им. Я. М. Свердлова. Программу мероприятий обещают опубликовать ближе к дате на страничках районных администраций Перми в соцсетях.
«Тематические лекции, флешмобы, акции, концерты, уроки мужества, книжные выставки, литературные вечера, квесты, экскурсии, смотры строя и песни, спортивные соревнования, церемонии возложения организуют в школах, домах культуры и библиотеках. По проекту “Социальный кинозал” жителей Перми ждут показы кинокартин на военную тему. В их числе будут: “От Орла до Праги. Дивизия Чёрных ножей”, “Суворовец 1944”, “Небесный тихоход”, “Рядовой Александр Матросов”, — сообщили в городском департаменте культуры и молодёжной политики. — А в планетарии представят полнокупольный художественный фильм “Покрышкин. Формула Победы” и программу “Звёзды Победы”».
Как украсят город.
Пермяки привыкли к тому, что в преддверии праздников город преображается. Так будет и перед 9 Мая.
«Тематическому оформлению улиц краевой столицы уделим особое внимание, — отмечают в администрации. — Всего планируется установить больше ста элементов декора. Они появятся на транспортных развязках, гостевом маршруте и других знаковых местах. На улицах установят флаговые конструкции, декорации, консоли, а также перетяжки. На Коммунальном мосту разместятся декорации “Журавли”. На Колхозной площади и развязке по ул. Спешилова — стела “Слава Победы”. У культурно-делового центра появится “Георгиевская звезда”. На опорах освещения по шоссе Космонавтов установят консоли. Преобразится и территория аэропорта».
Кроме того, в Перми приведут в порядок все памятники, которые посвящены Великой Отечественной войне, а также прилегающую к ним территорию. Работу по оформлению города к празднику планируют завершить к 1 Мая.