В Волжском массово проверили иностранцев

В городе Волжском Волгоградской области прошли масштабные проверки иностранных граждан. Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Волжскому провели целую серию мероприятий, чтобы убедиться, что приезжие соблюдают миграционное законодательство, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Рейды охватили девять различных объектов, где часто регистрируются иностранцы. Среди них были жилые дома, квартиры и места временного пребывания, например, хостелы.
По итогам этих проверок полиция составила 12 административных протоколов. Все они связаны с нарушениями. В частности, речь идет о несоблюдении правил въезда в страну, пребывания на ее территории, а также правил постановки на учет. Кроме того, выявили случаи, когда иностранные граждане работали без необходимых разрешений или патентов.