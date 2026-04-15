Ограничения на посещение лесов введены в четырех областях Беларуси

Так, в Брестской области из-за третьего класса пожарной опасности ограничения введены в Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Малоритском и Пружанском районах, остальные считаются открытыми.
В Витебской области ситуация более напряженная. Там свободно посещать леса можно только в трех районах — Дубровенском, Оршанском и Толочинском, остальные окрашены на карте Минлсехоза желтым цветом, это значит, что там также действуют ограничения.
В Гродненской области ситуация схожая: только в Кореличском и Новогрудском районах можно посещать лесные массивы, остальные регионы — под ограничениями.
В Минской области есть два района со строгими запретами, это Воложинский и Пуховичский, а в 11 районах введены ограничения, среди них Березинский, Вилейский, Копыльский, Логойский, Любанский, Молодечненский, Слуцкий, Солигорский, Столбцовский, Узденский и Червенский.
На Могилевщине только в одном районе — Могилевском — ситуация с пожарами критическая, там введен строгий запрет на посещение лесов из-за четвертого класса пожарной опасности. Остальные регионы полностью открыты.
Вся территория Гомельской области также окрашена на карте зеленым цветом, это значит, что посещать лесные массивы там можно абсолютно свободно.
Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).