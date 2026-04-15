«Волжаночка» уступила Тамбову в финальном этапе Первой лиги

Томск принимает финальный тур национального волейбольного первенства среди команд Первой лиги. За право.

Томск принимает финальный тур национального волейбольного первенства среди команд Первой лиги. За право выступать в Высшей лиге поборются восемь команд, представляющих разные регионы — от Калининграда до Иркутска, от Анапы до Сургута.

В число участников вошли: ВК «Тамбов» (Тамбов), «Томичка» (Томск) — хозяйки площадки, «Локомотив‑Ангара» (Иркутск), «СурГу‑Аверс» (Сургут), УОР (Курган), Академия ВФВ (Анапа), «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) и «Локомотив СШОР по ИВС» (Калининград).Одним из ключевых матчей для Волгограда стала встреча между командами «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» и ВК «Тамбов». Матч начался с упорной борьбы. «Волжаночка» демонстрировала уверенную игру и долгое время не отпускала соперниц. Однако на завершающей стадии первой партии ВК «Тамбов» сумел перехватить инициативу и вырвать победу со счётом 22:25. Этот отрезок задал тон всему матчу — стало ясно, что лёгкой прогулки ни для одной из команд не будет. Во втором игровом отрезке волгоградская команда собралась с силами и показала хорошую игру. Чёткие подачи, слаженные комбинации и уверенные действия в защите позволили волгоградкам взять сет — 25:18. Команда доказала, что способна бороться на равных с сильным соперником. Третья партия стала переломной в матче. ВК «Тамбов», проанализировав ошибки, усилил давление на соперника. Игроки из Тамбова действовали слаженно и уверенно, не давая «Волжаночке» возможности перехватить инициативу. В результате партия завершилась уверенной победой тамбовчанок со счётом 17:25.Четвёртый сет стал решающим. Тамбовские волейболистки вышли на площадку с чётким настроем завершить матч в свою пользу. Игроки действовали хладнокровно и расчётливо, а их атаки становились всё более опасными. «Волжаночка», в свою очередь, не смогла найти ответ на натиск соперника. Итог — разгром со счётом 12:25, и победа ВК «Тамбов» в матче со счётом 3:1 по партиям. «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) — ВК «Тамбов» (Тамбов) — 1:3 (22:25; 25:18; 17:25; 12:25).Следующий матч состоится 15 апреля. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с хозяйками площадки — «Томичкой».

Александр Веселовский.

Фото: ВК «Волжаночка-ГРАСС».