Причины снежного коллапса в Ростове обозначил глава города Александр Скрябин

Причины снежного коллапса в Ростове минувшей зимой назвал глава города Александр Скрябин. На этот вопрос мэр ответил во время рабочей встречи с руководителями СМИ в администрации донской столицы.
— Город справлялся с обычными осадками. Но однажды снега выпало больше обычного, и это совпало с часом пик. Убирать дороги в это время очень сложно, — пояснил Александр Скрябин. — В Москве в такой ситуации убирают тротуары, потому что люди могут уехать на метро. В Ростове метро нет. Все зависят от наземного транспорта.
Техники, по словам главы, при сильных снегопадах не хватает.
— Но содержать огромное количество машин круглый год нерационально. На пиковые нагрузки привлекаем строителей, заводы и ресурсников.
Впервые за много лет в городе вывезли снег на площадки временного размещения. Они были заполнены до предела. Для этого потребовалось много грузового транспорта.
Работу над ошибками продолжают.
— Это реформа по уборке города, которую мы начали (по организации комбинатов благоустройства — прим. ред.), она достаточно рискованная и ответственная. Если раньше был виноват подрядчик в том, что не справился, теперь пенять не на кого. Мы изучаем лучшие практики других городов-миллионников.
