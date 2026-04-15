Причины снежного коллапса в Ростове обозначил глава города Александр Скрябин

Глава Ростова заметил, что после отказа от услуг подрядчиков больше не на кого пенять при проблемах с уборкой снега.

Источник: Комсомольская правда

Причины снежного коллапса в Ростове минувшей зимой назвал глава города Александр Скрябин. На этот вопрос мэр ответил во время рабочей встречи с руководителями СМИ в администрации донской столицы.

— Город справлялся с обычными осадками. Но однажды снега выпало больше обычного, и это совпало с часом пик. Убирать дороги в это время очень сложно, — пояснил Александр Скрябин. — В Москве в такой ситуации убирают тротуары, потому что люди могут уехать на метро. В Ростове метро нет. Все зависят от наземного транспорта.

Техники, по словам главы, при сильных снегопадах не хватает.

— Но содержать огромное количество машин круглый год нерационально. На пиковые нагрузки привлекаем строителей, заводы и ресурсников.

Впервые за много лет в городе вывезли снег на площадки временного размещения. Они были заполнены до предела. Для этого потребовалось много грузового транспорта.

Работу над ошибками продолжают.

— Это реформа по уборке города, которую мы начали (по организации комбинатов благоустройства — прим. ред.), она достаточно рискованная и ответственная. Если раньше был виноват подрядчик в том, что не справился, теперь пенять не на кого. Мы изучаем лучшие практики других городов-миллионников.

