В Хабаровске замглавы отдела СК арестовали по делу о присвоении улик

В Хабаровске суд отправил под стражу заместителя руководителя одного из отделов СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, — сообщает канал сообщества судов региона.
Речь идёт о Патрике М. Р., которого подозревают в совершении двух эпизодов присвоения имущества с использованием служебного положения. По данным следствия, речь может идти о вещественных доказательствах, изъятых в рамках уголовных дел, находившихся у него в производстве.
Ходатайство об аресте рассматривал Центральный районный суд Хабаровска 15 апреля. Следователь по особо важным делам настаивал на заключении под стражу, указывая на тяжесть инкриминируемых преступлений и наличие доказательств, в том числе материалов оперативно-розыскной деятельности. Оперативное сопровождение дела ведёт УФСБ России по Хабаровскому краю.
Прокуратура поддержала позицию следствия, посчитав арест обоснованным. В свою очередь обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, указывая на отсутствие намерений препятствовать расследованию.
Суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, принял решение заключить фигуранта под стражу на 1 месяц и 20 суток — до 1 июня 2026 года.