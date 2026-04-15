Юрист Браун рассказала, что нужно поменять при смене фамилии после свадьбы

Выбор даты бракосочетания — важный этап подготовки к свадьбе. Согласно нумерологии, каждая цифра обладает своей энергией, влияющей на жизнь человека. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве» о наиболее благоприятных днях для заключения брака в 2026 году. Как рассказала эксперт, 2026 год обещает быть годом энергии, силы и удачи. Он будет покровительствовать тем, кто готов действовать и начинать что-то новое, в том числе менять свою жизнь, переходить на новый уровень в отношениях.