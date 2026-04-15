Юрист Браун рассказала, что нужно поменять при смене фамилии после свадьбы

При смене фамилии после свадьбы женщине необходимо заменить ряд документов. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила юрист Елена Браун.
Она пояснила, что в первую очередь подлежат замене паспорт, СНИЛС, полис ДМС, банковские карты и загранпаспорт. При этом на обновление паспорта отводится 30 дней с момента получения свидетельства о браке.
Также, по ее словам, требуется заменить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.
Юрист добавила, что после смены фамилии необходимо уведомить работодателя для внесения изменений в документы и корректного перечисления заработной платы, передает РИА Новости.
Выбор даты бракосочетания — важный этап подготовки к свадьбе. Согласно нумерологии, каждая цифра обладает своей энергией, влияющей на жизнь человека. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве» о наиболее благоприятных днях для заключения брака в 2026 году. Как рассказала эксперт, 2026 год обещает быть годом энергии, силы и удачи. Он будет покровительствовать тем, кто готов действовать и начинать что-то новое, в том числе менять свою жизнь, переходить на новый уровень в отношениях.