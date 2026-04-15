Юрист Браун рассказала, что нужно поменять при смене фамилии после свадьбы

При смене фамилии после свадьбы женщине необходимо заменить ряд документов. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила юрист Елена Браун.

Она пояснила, что в первую очередь подлежат замене паспорт, СНИЛС, полис ДМС, банковские карты и загранпаспорт. При этом на обновление паспорта отводится 30 дней с момента получения свидетельства о браке.

Также, по ее словам, требуется заменить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.

Юрист добавила, что после смены фамилии необходимо уведомить работодателя для внесения изменений в документы и корректного перечисления заработной платы, передает РИА Новости.

