Москвич выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Житель Москвы, не угадав ни одного числа в лотерейном билете, выиграл более 33 миллионов рублей. Об этом в среду, 15 апреля, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
16 марта 2026 года в государственной лотерее «Все или ничего» разыграли суперприз в размере 33,298 миллиона рублей. Победителем 169218-го тиража стал житель Москвы Роман Т.
В «Столото» пояснили, что в этой лотерее выигрыш возможен как при угадывании 12 чисел из 24, так и при полном отсутствии совпадений. По словам организаторов, участник меньше всего ожидал именно второго варианта, хотя ранее ему уже удавалось выигрывать суммы от 10 до 350 тысяч рублей.
Сообщается, что Роман состоит в браке и воспитывает двоих детей: сын учится в старших классах, дочь готовится к поступлению в вуз. Он оставил госслужбу и сейчас занимается семьей и бытом, проводит время на даче, где также занимается спортом с сыном и увлекается рыбалкой.
Выигрыш планируется направить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля и будущие расходы на образование детей.
— Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего! — цитирует победителя РИА Новости.
