Паводок в Нижегородской области заставляет лисиц забираться на деревья

Крупные звери заблаговременно покидают зоны затопления.

Источник: Живем в Нижнем

Лисы, обитающие в нижегородских лесах, вынуждены забираться на ветвистые или низкорослые деревья, чтобы спастись от паводка. О том, как дикие звери живут в период затоплений, рассказали в региональном минлесхозе.

Как объяснили в ведомстве, природа наделила животных умением приспосабливаться к такой обстановке. Каждый вид в зависимости от особенностей и среды обитания выбирает свой путь спасения от паводка.

В частности, крупным особям свойственно заблаговременно покидать зоны затопления. Они выбирают возвышенности и небольшие острова, чтобы защититься от воды. Лисиц, например, можно увидеть на деревьях. В министерстве добавили, что нередко животные переплывают водные потоки, чтобы добраться до безопасных участков суши.

Спасение для мелких и средних обитателей леса — бугры, кочки, густой подлесок, плавающие стволы деревьев. Околоводные животные отличаются особой изобретательностью. Например, бобры способны быстро соорудить временное убежище.

«Наши госохотинспекторы усилили патрулирование в зонах подтоплений. Их задача — оперативно выявлять и пресекать случаи браконьерства, чтобы минимизировать антропогенную угрозу для животных, которые и без того вынуждены бороться со стихией», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 1209 приусадебных участков остаются под водой в Нижегородской области.