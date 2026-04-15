В ночь на 15 апреля Волгоградская область избежала атак БПЛА

Волгоградская область избежала атак БПЛА в ночь на 15 апреля. Силы ПВО не дали приблизиться вражеским дронам к границам региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Согласно данным Министерства обороны РФ, с вечера 14 апреля до утра 15 апреля российские военные перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Эти атаки были зафиксированы над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Жителей Волгоградской области заранее предупредили о возможной угрозе. Около двух часов ночи в регионе объявили беспилотную опасность.
Узнать больше по теме
