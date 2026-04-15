Экспертиза одобрила проект зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом

«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.