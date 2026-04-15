Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертиза одобрила проект зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом

Завод намерена запустить ГК «Атлантис».

Экспертиза одобрила проект зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Комплекс по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции планируют построить на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057. Территория площадью 30 гектаров располагается недалеко от посёлка Майское Багратионовского округа. Проект реализует компания «Атлантис Хлеб». Документация проходила негосударственную экспертизу.

В 2024 году ГК «Атлантис» запустила крупный завод панировочных сухарей под Ладушкином. Он рассчитан почти на 40 тысяч тонн продукции в год. В то время власти обещали выдать инвестору субсидию, чтобы предприятие производило доступный для населения хлеб.

«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.