Экспертиза одобрила проект зерноперерабатывающего комплекса под Калининградом. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Комплекс по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции планируют построить на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057. Территория площадью 30 гектаров располагается недалеко от посёлка Майское Багратионовского округа. Проект реализует компания «Атлантис Хлеб». Документация проходила негосударственную экспертизу.
В 2024 году ГК «Атлантис» запустила крупный завод панировочных сухарей под Ладушкином. Он рассчитан почти на 40 тысяч тонн продукции в год. В то время власти обещали выдать инвестору субсидию, чтобы предприятие производило доступный для населения хлеб.
«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.