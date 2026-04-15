Рэпер Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок

Скандальный американский рэпер Канье Уэст объявил, что откладывает запланированный концерт в Франции после того, как власти страны заявили о намерении запретить ему въезд. Об этом артист предупредил своих поклонников в соцсетях, пишет Daily Мail.
«После долгих раздумий и размышлений я принял единоличное решение отложить свой концерт в Марселе, Франция, до особого распоряжения», — написал 48-летний исполнитель.
Музыкант настаивает, что перенос выступления на неопределенный срок — это его личная инициатива, а не давление властей Франции.
Накануне сообщалось, что Франция вслед за Великобританией хочет запретить выступление американского рэпера Канье Уэста. Речь идет о концерте, который должен пройти 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе. Однако выступление вызвало резкую критику на фоне прошлых высказываний артиста.
До этого власти Великобритании отказали Канье Уэсту во въезде в страну. Решение объяснили тем, что его присутствие не соответствует общественным интересам. Все произошло, опять-таки, на фоне резонансных высказываний артиста.