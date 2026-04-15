Росавиация: В шести аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты

Сразу в шести аэропортах России введены временные ограничения на полеты. Об этом рассказали представители Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорты “Бугульма”, “Казань”, Нижнекамска (“Бегишево”), “Чебоксары”, “Уфа”, “Оренбург”. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в публикациях ведомства.
Следует уточнить, что все эти меры начали действовать с примерно 7 утра по московскому времени 15 апреля. Росавиация пояснила, что данное решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров. При этом в аэропортах Саратова («Гагарин») и «Пенза» все действующие ограничения отменили.
Ранее KP.RU информировал, что похожая ситуация произошла 10 апреля. В тот день сразу в 12 российских аэропортах были введены ограничения на работу самолетов. Так, в числе последних на прием и выпуск рейсов закрыли аэропорты Казани, Чебоксар, Самары и другие.