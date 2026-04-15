Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: В шести аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на полеты были введены в аэропортах «Бугульма», «Казань», «Чебоксары» и трех других.

Источник: Комсомольская правда

Сразу в шести аэропортах России введены временные ограничения на полеты. Об этом рассказали представители Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты “Бугульма”, “Казань”, Нижнекамска (“Бегишево”), “Чебоксары”, “Уфа”, “Оренбург”. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в публикациях ведомства.

Следует уточнить, что все эти меры начали действовать с примерно 7 утра по московскому времени 15 апреля. Росавиация пояснила, что данное решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров. При этом в аэропортах Саратова («Гагарин») и «Пенза» все действующие ограничения отменили.

Ранее KP.RU информировал, что похожая ситуация произошла 10 апреля. В тот день сразу в 12 российских аэропортах были введены ограничения на работу самолетов. Так, в числе последних на прием и выпуск рейсов закрыли аэропорты Казани, Чебоксар, Самары и другие.