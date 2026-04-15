Белорусы смогут неделю проходить техосмотр со скидкой 20%

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси автовладельцы могут пройти техосмотр своего транспорта со скидкой 20%. Об этом рассказали в «Белтехосмотре».

Так, с 2 по 8 мая включительно на семи диагностических станциях «Белтехосмотра» будет действовать скидка 20% на первичный государственный технический осмотр для физлиц — членов всех отраслевых профсоюзов Беларуси. Со скидкой можно будет пройти ТО всех типов транспортных средств физлиц.

Такие станции определены в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске.

Чтобы получить скидку, автовладельцу нужно будет предъявить профсоюзный билет либо другой документ, подтверждающий членство в профсоюзе.