Белорусы смогут неделю проходить техосмотр со скидкой 20%

Так, с 2 по 8 мая включительно на семи диагностических станциях «Белтехосмотра» будет действовать скидка 20% на первичный государственный технический осмотр для физлиц — членов всех отраслевых профсоюзов Беларуси. Со скидкой можно будет пройти ТО всех типов транспортных средств физлиц.