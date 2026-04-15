Для ремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный за 1,2 млрд нашли подрядчика

В феврале 2026 года правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков для реконструкции указанной дороги. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.