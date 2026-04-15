В Новосибирской области проверили воду в период паводка

Все пробы соответствуют санитарным нормам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в период паводка специалисты усилили контроль качества питьевой воды. По итогам исследований отклонений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала паводкового периода проведено 456 лабораторных исследований воды. Пробы проверяли по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По результатам анализов, все образцы соответствуют установленным требованиям. Нестандартных проб не выявлено.

Перед началом паводка специалисты усилили надзор за системами водоснабжения, включая контроль за водоподготовкой, очисткой и обеззараживанием воды.

Несмотря на благоприятные результаты, жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.