Согласование земельных работ упростят нижегородцам

Для жителей Нижнего Новгорода появится возможность в любое удобное время направлять запросы о включении конкретных работ в действующую программу, охватывающую земляные, ремонтные и другие виды работ на территории города. Соответствующий проект уже доступен для ознакомления на официальном интернет-ресурсе регионального правительства.
В прошлом для внесения работ в адресную программу требовалось подавать соответствующее ходатайство как минимум за три месяца до их предполагаемого начала. Планируется отменить данное временное ограничение.
Таким образом, подача заявления станет возможной на постоянной основе, вплоть до момента фактического начала выполнения запланированных работ.