В России ужесточили отпуск из аптек трех лекарств, используемых в качестве наркотиков

Минздрав России добавил три препарата в список тех, за которыми аптеки должны следить особенно строго.
Как пишет Om1 Новосибирск, речь идет о габапентине (противоэпилептическое средство), дицикловерине с парацетамолом (обезболивающее, известное под торговым названием «Триган-Д») и баклофене (лекарство для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях).
Эти таблетки не по назначению употребляют люди с наркозависимостью. Они нарушают рекомендуемые дозировки, пытаясь добиться состояния измененного сознания. Однако их прием без наблюдения врача опасен, вызывает серьезные побочные эффекты и может нанести вред здоровью.
Теперь для контроля оборота этих лекарств фармацевты обязаны фиксировать каждую проданную упаковку в специальном журнале. Покупателям для их приобретения потребуется рецепт.
