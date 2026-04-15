Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ужесточили отпуск из аптек трех лекарств, используемых в качестве наркотиков

Минздрав России добавил три препарата в список тех, за которыми аптеки должны следить особенно строго.

Минздрав России добавил три препарата в список тех, за которыми аптеки должны следить особенно строго.

Как пишет Om1 Новосибирск, речь идет о габапентине (противоэпилептическое средство), дицикловерине с парацетамолом (обезболивающее, известное под торговым названием «Триган-Д») и баклофене (лекарство для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях).

Эти таблетки не по назначению употребляют люди с наркозависимостью. Они нарушают рекомендуемые дозировки, пытаясь добиться состояния измененного сознания. Однако их прием без наблюдения врача опасен, вызывает серьезные побочные эффекты и может нанести вред здоровью.

Теперь для контроля оборота этих лекарств фармацевты обязаны фиксировать каждую проданную упаковку в специальном журнале. Покупателям для их приобретения потребуется рецепт.

Фото на главной: freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.