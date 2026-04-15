Калининград попал в десятку популярных направлений апрельских путешествий с питомцами в апреле

В регионе жильё бронируют в среднем на 4 ночи.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку популярных направлений для поездок с питомцами в апреле. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Областной центр занял десятое место списка. В Калининграде туристы жильё бронируют в среднем на 4 ночи. Сутки аренды обходятся в 3,8 тыс. рублей.

На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи (9% и 6% бронирований соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи; Москва, Московская область — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 4 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Ялта, Крым — 4 ночи; Геленджик, Краснодарский край — 3 ночи; Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи; Севастополь, Крым — 3 ночи; Калининград, Калининградская область — 4 ночи.

Калининград попал в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий по России в апреле 2026 года.

