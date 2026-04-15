В МЭР назвали предварительные сроки открытия пляжей Анапы: какие прогнозы

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что все усилия в рамках работы правкомиссии направлены на то, чтобы открыть пляжи Анапы до 1 июня. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.
По его словам, на лето намечается позитивная динамика бронирования. В ведомстве ждут окончательных решений Роспотребнадзора. После этого будут делаться прогнозы на весь турсезон.
«В рамках работы правкомиссии под председательством Виталия Геннадьевича Савельева все усилия направлены как раз на то, чтобы пляжи были открыты до 1 июня», — заявил он.
Ранее также в Ассоциации туроператоров России сообщили о рекордном росте интереса к Анапе на фоне прогноза по поводу открытия пляжей. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что пляжи в Анапе могут открыть к 1 июня.
Сайт KP.RU писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил федеральные власти открыть пляжи Анапы, которые ранее закрыли из-за разлива мазута. При этом возобновить работу смогут только те зоны отдыха, которые успешно пройдут проверку.