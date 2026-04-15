42% волгоградцев живут в одиночестве по данным ВЦИОМ

Почти половина жителей Волгоградской области живут в одиночестве. По данным ВЦИОМ, доля одиночных домохозяйств в регионе составляет 42%. Цифра внушительная, но не предельная для страны.
Максимальный показатель по России — 52%. Такие значения фиксируют в столицах и экономически активных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, на северо-западе, в части Урала и Дальнего Востока. Там ритм жизни быстрее, работа требует мобильности, и люди чаще остаются одни.
На другом полюсе — Северный Кавказ и некоторые национальные республики. Там одиночных домохозяйств значительно меньше. Традиции, уклад жизни, многопоколенные семьи — факторы, которые влияют на статистику.
Для Волгоградской области показатель в 42% — повод задуматься о социальной инфраструктуре. Одиноким людям важнее доступность медицинских услуг, досуга, соседской поддержки. В малых городах и селах региона этот вопрос стоит острее: не везде есть клубы, центры общения, транспортная доступность.
ВЦИОМ не уточняет причины роста числа одиночных домохозяйств. Но эксперты отмечают: тренд характерен для урбанизированных территорий. Молодежь уезжает учиться и работать, пожилые остаются одни, взрослые дети не всегда живут рядом с родителями.
