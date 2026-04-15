В Новосибирске решена судьба места взрыва дома на Линейной — вот что там появится

Мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале подвёл промежуточные итоги опроса, в котором приняли участие уже более семисот человек. По его словам, люди хотят видеть на месте снесённого аварийного дома не пустырь, а благоустроенный уголок, где можно будет почтить память жертв и просто посидеть в тишине. Мнения относительно формы увековечения памяти разделились: часть опрошенных склоняется к установке традиционной стелы или памятного знака, другим больше по душе скульптурная композиция, а третьи предлагают сделать акцент на мемориальной доске с именами всех погибших. Всего же горожане сгенерировали 111 различных идей по обустройству территории.
Среди поступивших предложений есть и очень личные, трогательные инициативы. В частности, люди просят создать спокойное, зелёное пространство с высадкой деревьев, которые станут живым памятником жертвам той страшной аварии. Кроме того, новосибирцы хотят увековечить и творческое наследие Александра Дурасова. Это сотрудник метрополитена, который в роковой день шёл на работу и оказался погребён под обломками рухнувшего дома, а в свободное время писал стихи. Что касается функционального наполнения будущего сквера, то жители практически единодушно поддержали необходимость качественного озеленения, прокладки удобных пешеходных дорожек, установки лавочек для отдыха и, что немаловажно, хорошего освещения, чтобы на территории было безопасно в тёмное время суток.
Все собранные пожелания и идеи лягут в основу дальнейшей работы над архитектурной концепцией. В мэрии уточнили, что реализовать проект благоустройства планируется в период с 2027 по 2028 год, однако окончательные сроки будут зависеть от наличия финансирования в городском бюджете и возможного привлечения средств из других источников.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске вспомнили хронологию страшной трагедии со взрывом дома на Линейной.