В Новосибирске решена судьба места взрыва дома на Линейной — вот что там появится

Среди поступивших предложений есть и очень личные, трогательные инициативы. В частности, люди просят создать спокойное, зелёное пространство с высадкой деревьев, которые станут живым памятником жертвам той страшной аварии. Кроме того, новосибирцы хотят увековечить и творческое наследие Александра Дурасова. Это сотрудник метрополитена, который в роковой день шёл на работу и оказался погребён под обломками рухнувшего дома, а в свободное время писал стихи. Что касается функционального наполнения будущего сквера, то жители практически единодушно поддержали необходимость качественного озеленения, прокладки удобных пешеходных дорожек, установки лавочек для отдыха и, что немаловажно, хорошего освещения, чтобы на территории было безопасно в тёмное время суток.