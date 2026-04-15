Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«КрасКом» ввел круглосуточный контроль качества забираемой из Енисея воды

С учетом гидрологической обстановки на Енисее лаборатория контроля качества воды водозабора «Гремячий лог» перешла на круглосуточную работу.

За минувшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 20 см и составляет в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха — 224 см (критический уровень 390 см).

С учетом гидрологической обстановки на Енисее лаборатория контроля качества воды водозабора «Гремячий лог» компании «КрасКом» перешла на круглосуточную работу.

«В целом ситуация с уровнем воды в Енисее в черте Красноярска была стабильной в течение всей зимы и первой половины весны, — рассказывает гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — До середины мая лаборанты водозабора “Гремячий лог” будут отбирать пробы речной воды на мутность не два раз в сутки, как обычно, а, как требуется в паводок — ежечасно. Это необходимо для оперативной корректировки работы фильтровальной станций. В целом на предприятии приняты все необходимые меры, чтобы питьевая вода всегда оставалась безопасной».

На сегодняшний день результаты анализов подтверждают, что красноярская водопроводная питьевая вода по мутности, цветности и другим показателям качества полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. По итогам лабораторного исследования сегодня, 15 апреля мутность речной воды Енисея в районе руслового водозабора «Гремячий лог» составляет 2,09 ЕМФ (единиц мутности по Формазину) при нормативе — 34.

Напомним, что на других шести водозаборах Красноярска, расположенных на островах Енисея, инфильтрационные скважины поднимают с глубины 20−25 метров подрусловую воду, на качество которой паводок не влияет.

«КрасКом» проводит контроль качества питьевой воды в соответствии с «Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в централизованных системах водоснабжения г. Красноярска», согласованной управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.