«КрасКом» ввел круглосуточный контроль качества забираемой из Енисея воды

«КрасКом» вводит круглосуточный контроль качества забираемой из Енисея воды по показателям «цветность» и «мутность».
За минувшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 20 см и составляет в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха — 224 см (критический уровень 390 см).
С учетом гидрологической обстановки на Енисее лаборатория контроля качества воды водозабора «Гремячий лог» компании «КрасКом» перешла на круглосуточную работу.
«В целом ситуация с уровнем воды в Енисее в черте Красноярска была стабильной в течение всей зимы и первой половины весны, — рассказывает гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — До середины мая лаборанты водозабора “Гремячий лог” будут отбирать пробы речной воды на мутность не два раз в сутки, как обычно, а, как требуется в паводок — ежечасно. Это необходимо для оперативной корректировки работы фильтровальной станций. В целом на предприятии приняты все необходимые меры, чтобы питьевая вода всегда оставалась безопасной».
На сегодняшний день результаты анализов подтверждают, что красноярская водопроводная питьевая вода по мутности, цветности и другим показателям качества полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. По итогам лабораторного исследования сегодня, 15 апреля мутность речной воды Енисея в районе руслового водозабора «Гремячий лог» составляет 2,09 ЕМФ (единиц мутности по Формазину) при нормативе — 34.
Напомним, что на других шести водозаборах Красноярска, расположенных на островах Енисея, инфильтрационные скважины поднимают с глубины 20−25 метров подрусловую воду, на качество которой паводок не влияет.
«КрасКом» проводит контроль качества питьевой воды в соответствии с «Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в централизованных системах водоснабжения г. Красноярска», согласованной управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.