В Красноярском крае прокуратура обязала регоператора в Ачинске сортировать отходы перед захоронением, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Компания «Эко-Транспорт», отвечающая за Ачинскую и Назаровскую технологические зоны, годами закапывала мусор без какой-либо обработки. Пластик, стекло, картон, металл — всё отправлялось в общую яму на переполненном полигоне в Ачинске.
Проектная мощность объекта иссякла ещё в мае 2024 года, после чего правительство края ввело режим повышенной готовности. Однако регоператор продолжал хоронить тонны отходов, игнорируя федеральный закон, запрещающий захоронение без предварительной сортировки.
Прокурорская проверка показала, что сортировочное оборудование вышло из строя ещё в 2016 году, но компания не стала его ремонтировать, ограничиваясь формальными уведомлениями в министерство. Суд расценил это не как форс-мажор, а как прямое уклонение от обязанностей регоператора.
Прокуратура подала иск с требованием обязать «Эко-Транспорт» сортировать ТКО перед захоронением. Суд первой инстанции требования удовлетворил, апелляция отклонила жалобу компании.
При этом в тарифы для населения на 2025 год уже заложены расходы на обработку отходов. Жители платят за сортировку, но долгое время услугу не получали. Теперь это предстоит исправить. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске в этом году установят 169 новых контейнерных площадок.