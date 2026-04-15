Новосибирские дачники смогут уехать на участки на специальных автобусах

Новосибирск готовится к началу дачного сезона. Уже с ближайшей субботы, восемнадцатого апреля, для горожан, ухаживающих за своими садово-огородными участками, начнут курсировать два специальных муниципальных автобусных маршрута. Перевозить дачников общественный транспорт будет вплоть до восемнадцатого октября.
Первый маршрут под номером пятьдесят один «л» свяжет микрорайон Нижняя Ельцовка с садовым обществом «Отдых-2». Второй маршрут, обозначенный как семьдесят семь «л», будет следовать от улицы Ветлужской до обобщённой остановки «Сады». Важное уточнение для планирующих поездки: автобусы будут выходить на линию во все дни недели, за исключением понедельника.
Актуальное расписание работы обоих дачных маршрутов станет известно в ближайшие дни. Городские власти обещают опубликовать его на официальном сайте муниципального казённого учреждения «Центр управления городским автотранспортом и электросвязью», чтобы каждый дачник мог заранее спланировать свой выезд за город.