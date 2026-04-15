В центре Ростова кроссовер сбил 66-летнюю женщину

Дорожный инцидент с пострадавшей произошел в дневное время в центре Ростова. Во вторник, 14 апреля 2026 года, около 17:05 на проспекте Ворошиловском под колеса кроссовера попала 66-летняя ростовчанка.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 35-летний автомобилист двигался на «Лейсян L9» по улице Лермонтовской в направлении от проспекта Соколова к проспекту Ворошиловскому. При выполнении левого поворота в районе дома № 54 по проспекту Ворошиловскому водитель совершил наезд на пешехода.
В ведомстве отметили, что женщина пересекала проезжую часть в установленном месте — по регулируемому переходу, двигаясь слева направо.
В результате столкновения пенсионерка получила травмы. Для оказания необходимой помощи бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшую в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя все детали и точные причины случившегося.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.