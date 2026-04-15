Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова кроссовер сбил 66-летнюю женщину

В Ростове на Ворошиловском иномарка сбила пожилую женщину на «зебре».

Источник: Комсомольская правда

Дорожный инцидент с пострадавшей произошел в дневное время в центре Ростова. Во вторник, 14 апреля 2026 года, около 17:05 на проспекте Ворошиловском под колеса кроссовера попала 66-летняя ростовчанка.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 35-летний автомобилист двигался на «Лейсян L9» по улице Лермонтовской в направлении от проспекта Соколова к проспекту Ворошиловскому. При выполнении левого поворота в районе дома № 54 по проспекту Ворошиловскому водитель совершил наезд на пешехода.

В ведомстве отметили, что женщина пересекала проезжую часть в установленном месте — по регулируемому переходу, двигаясь слева направо.

В результате столкновения пенсионерка получила травмы. Для оказания необходимой помощи бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшую в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя все детали и точные причины случившегося.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.