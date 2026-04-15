Москвич выиграл в лотерею десятки миллионов, не угадав ни одного числа

Москвич Роман Т. выиграл 33,298 млн руб., не угадав ни одного числа в 169218-м тираже лотереи «Все или ничего», сообщили РБК Life в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
По правилам лотереи «Все или ничего», суперприз выигрывают, если угадают 12 цифр из 24 или не угадают ни одного числа. Победитель меньше всего рассчитывал на второй вариант, так как раньше он часто угадывал комбинации чисел в лотерейных билетах, благодаря которым получал выигрыши в размере от 10 до 350 тыс. руб.
«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего! Я выбрал два билета, в них отметил случайную автоматическую комбинацию и некоторые числа переставил местами вручную, чтобы визуально смотрелись не близко друг к другу. Когда пришло смс-уведомление от “Столото” о выигрыше, подумал: “О, ну, наверное там тысяч пятьдесят”. После проверки билета я почти сутки осознавал, что это произошло именно со мной. Как пришел в себя, уже и семью порадовал», — вспоминал Роман Т.
Лотерейный миллионер женат, у него двое детей. Сын учится в старших классах, дочь готовится к поступлению в университет. Победитель завершил карьеру в госслужбе и теперь посвятил себя семье — занимается хозяйственными делами по дому, много времени проводит на даче. Он также занимается вместе с сыном спортом: катается на лыжах и велосипеде и рыбачит.
Новоиспеченный миллионер собирается использовать выигрыш для улучшения жилищных условий, покупки машины. Кроме того, он планирует потратить деньги на образование детей.
Как лотерейный билет за 20 ₽ принес миллионы
В Новосибирской области мужчина выиграл в лотерею, купив случайный билет за 20 ₽, сообщали ранее в пресс-службе «Национальной лотереи». Известно, что счастливчика зовут Эдуард, ему достался выигрыш в размере 7 030 621 ₽ в лотерее после того, как решил в последний раз испытать удачу в играх.
По словам победителя, ему никогда не везло: максимальная сумма не превышала 500 ₽ Однако накануне розыгрыша у него было хорошее предчувствие. Кроме того, незадолго до победы Эдуард видел сон, который теперь можно назвать вещим: он стал победителем лотереи.
Сначала он купил пять билетов одного и того же тиража, а потом решил взять еще один. Именно он и стал выигрышным. На выигранные деньги мужчина планирует помочь детям с ипотекой, а также отправиться в путешествие с женой.