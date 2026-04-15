Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградским УК грозят штрафы до 1,5 млн рублей за вольные списки должников

Волгоградцам рассказали о возможности проучить управляющие организации за некорректные списки должников. Эксперты правительственного портала.

Волгоградцам рассказали о возможности проучить управляющие организации за некорректные списки должников. Эксперты правительственного портала Объясняем.рф напомнили собственникам, что обслуживающие организации имеют право распространять в открытом доступе лишь обобщённые сведения.

В числе разрешённой информации номер квартиры, лицевой счёт и сумма долга. Под запретом же весь сектор персональных данных, в числе которых: ФИО, адрес, дата и место рождения, паспортные данные, информация, связанная с профессиональной деятельностью, социальном статусом собственника собственника, сведения иных личных документов.

Отметим, в случае нарушения закона волгоградцы могут обратиться с заявлением в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру. УК, допустившей нарушение, грозит штраф до 700 тыс. рублей за первичный случай и до 1,5 млн рублей за повторное нарушение.

Фото из архива ИА «Высота 102».