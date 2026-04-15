Центр Хабаровска перекроют для репетиции Парада Победы

В центре Хабаровска в связи с подготовкой и проведением репетиций Парада Победы в апреле и мае будет перекрыто движение автотранспорта. Пешие репетиции парада пройдут 24 и 27 апреля, а также 2 мая. Репетиции с привлечением техники запланированы 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В дни проведения тренировок пеших парадных расчетов на площади Ленина 24 и 27 апреля с 16 до 23 часов, а также 2 мая с 7 до 14 часов временно будет ограничено движение по следующим улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена,
— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,
— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
Временные ограничения на движение всех видов транспорта будут действовать 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 7 до 14 часов по следующим улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
24 и 27 апреля с 16 до 23 часов и 2 мая с 7 до 14 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.
На период прохождения механизированных колонн 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 7 до 14 часов временно ограничат движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,
— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,
— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника,
— Ленина от Ленинградской до Шеронова,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
Будет запрещена стоянка транспортных средств 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 5 до 14 часов на следующих улицах:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Амурском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,
— Уссурийском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,
— Восточном шоссе от Ленинградской до Нововыборгской,
— Ленинградской от Восточного шоссе до Ленина,
— Ленина от Ленинградской до Пушкина,
— Лейтенанта Орлова от Ленина до переулка Облачного, по переулку Облачному от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.
На период концентрации и прохождения механизированных колонн 29 апреля и 4 мая с 16 до 17 часов и с 19 до 23 часов, 7 мая с 5 до 7 часов и с 10 до 14 часов также временно будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской,
— Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса,
— Ленина от Ленинградской до Шеронова,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,
— Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Ленина,
— переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.
Автомобилистов призывают заранее выбирать альтернативные маршруты.