Центр Хабаровска перекроют для репетиции Парада Победы

Водителей просят строить альтернативные маршруты.

Источник: Хабаровский край сегодня

В центре Хабаровска в связи с подготовкой и проведением репетиций Парада Победы в апреле и мае будет перекрыто движение автотранспорта. Пешие репетиции парада пройдут 24 и 27 апреля, а также 2 мая. Репетиции с привлечением техники запланированы 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В дни проведения тренировок пеших парадных расчетов на площади Ленина 24 и 27 апреля с 16 до 23 часов, а также 2 мая с 7 до 14 часов временно будет ограничено движение по следующим улицам:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена,

— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,

— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,

— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.

Временные ограничения на движение всех видов транспорта будут действовать 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 7 до 14 часов по следующим улицам:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,

— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.

24 и 27 апреля с 16 до 23 часов и 2 мая с 7 до 14 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.

На период прохождения механизированных колонн 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 7 до 14 часов временно ограничат движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,

— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,

— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,

— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,

— Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника,

— Ленина от Ленинградской до Шеронова,

— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.

Будет запрещена стоянка транспортных средств 29 апреля и 4 мая с 13 до 23 часов, 7 мая с 5 до 14 часов на следующих улицах:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,

— Амурском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,

— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,

— Уссурийском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,

— Восточном шоссе от Ленинградской до Нововыборгской,

— Ленинградской от Восточного шоссе до Ленина,

— Ленина от Ленинградской до Пушкина,

— Лейтенанта Орлова от Ленина до переулка Облачного, по переулку Облачному от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.

На период концентрации и прохождения механизированных колонн 29 апреля и 4 мая с 16 до 17 часов и с 19 до 23 часов, 7 мая с 5 до 7 часов и с 10 до 14 часов также временно будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской,

— Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса,

— Ленина от Ленинградской до Шеронова,

— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,

— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,

— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,

— Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Ленина,

— переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.

Автомобилистов призывают заранее выбирать альтернативные маршруты.