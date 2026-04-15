Стала известна причина задержки рейса из Омска в Казань

Вылет отложили почти на 10 часов.

Рейс из Омска в Казань, который должен был вылететь утром 15 апреля в 07:50, задержали до 17:20. О причинах переноса времени рассказали в Росавиации и оперштабе Татарстана.

Согласно официальным данным, в Татарстане с 05:09 был введён режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности полётов Росавиация временно ограничила приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Именно эти меры повлияли на расписание — борт из Омска отправится только после полной отмены ограничений. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло омского аэропорта.

Ранее мы рассказывали, что рейс из Омска в Казань задержали на полдня.