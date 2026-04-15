Нижегородцам рассказали, как майские праздники скажутся на размерах зарплат

В мае 2026 года россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник). Это приведёт к уменьшению количества рабочих дней в месяце. Однако, как сообщила ТАСС Екатерина Стенякина из комитета Госдумы по труду, оклады работников не изменятся, и они получат ту же зарплату, что и в другие месяцы.