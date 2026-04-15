Нижегородцам рассказали, как майские праздники скажутся на размерах зарплат

В мае 2026 года россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник). Это приведёт к уменьшению количества рабочих дней в месяце. Однако, как сообщила ТАСС Екатерина Стенякина из комитета Госдумы по труду, оклады работников не изменятся, и они получат ту же зарплату, что и в другие месяцы.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, работники с окладом не должны терять в доходах из-за нерабочих праздничных и дополнительных выходных дней.
Для работников с почасовой или сдельной оплатой размер зарплаты зависит от фактически отработанного времени. Если они не работали в праздники 1 и 9 мая, должны получить дополнительное вознаграждение за простой, размер компенсации определяет работодатель.
Если сотрудники привлекались к работе в праздники, оплата должна быть в двойном размере. Это обеспечит сохранение доходов в условиях увеличения нерабочих дней.
Напомним, майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние 8 лет.