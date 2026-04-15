Земля на площади Ленина в Ростове перешла в муниципальную собственность. Эту информацию подтвердил глава города Александр Скрябин. Ранее территория принадлежала частному предпринимателю, намеревавшемуся возвести здесь коммерческий объект. Планы застройки вызвали волну недовольства среди местных жителей. Благодаря активной позиции общественности и личному участию губернатора Юрия Слюсаря, строительные работы удалось остановить.
После этого горожане приняли участие в голосовании и высказались за восстановление фонтана, который в прошлом украшал пространство перед гостиницей.
«Инвестор передал нам землю ещё в феврале, и теперь она полностью в собственности муниципалитета. Нам удалось найти ту самую проектную организацию, которая в период с 1965 по 1975 год разрабатывала оригинальный фонтан и саму гостиницу», — отметил Александр Скрябин.
В настоящее время специалисты компании проводят подготовительные изыскания за свой счёт.
Глава города уточнил, что облик будущего фонтана может получить современные черты, однако объект гарантированно будет эстетичным, безопасным и приспособленным для людей с ограниченной мобильностью.