Нижегородец пойдет под суд за регистрацию трех фирм на подставное лицо

На улице он попросил у прохожего паспорт и за пять тысяч рублей оформил на него компании.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 38-летний мужчина, которого обвиняют в незаконной регистрации трех компаний на подставное лицо. Расследование этого дела уже завершено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили следователи, в 2024 году мужчина подыскал на улице рандомного человека, ведущего асоциальный образ жизни, и предложил ему несложную сделку. От прохожего требовалось лишь передать свой паспорт, а взамен он получал пять тысяч рублей. Получив документ гражданина, злоумышленник подготовил все необходимые бумаги и оформил на чужое имя три юридические фирмы.

Обвиняемый отказался объяснять, зачем ему это понадобилось. Тем не менее дело уже передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Статья, по которой квалифицированы действия мужчины, предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

В полиции напоминают: использование чужих документов для создания фирм, равно как и добровольная передача своего паспорта для подобных махинаций, является уголовно наказуемым деянием для обеих сторон.