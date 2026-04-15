В Новосибирске хирурги удалили пациентке сложную опухоль спинного мозга

Медсестра Светлана Банина обратилась к врачам, когда ходить стало тяжело: ноги наливались тяжестью, появлялось онемение, нарушалась чувствительность. Сначала думали на рассеянный склероз, но обследование показало иное — опухоль в шейно-грудном отделе спинного мозга.
Пациентку экстренно направили в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Диагноз подтвердился: интрадуральная менингиома, расположенная спереди от спинного мозга — один из самых сложных вариантов для нейрохирургов.
Операцию провели под непрерывным нейромониторингом: система отслеживала реакцию нервной системы в реальном времени, что позволило минимизировать риски. Опухоль удалили полностью, гистология подтвердила доброкачественный характер — дополнительная терапия не потребуется.
Уже в день операции Светлану перевели в палату. Сейчас она проходит реабилитацию и верит в полное восстановление.
«Чувствительность вернётся, я готова ждать», — говорит пациентка, благодарная врачам за профессионализм и поддержку.
