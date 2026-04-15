Форму для сотрудников метро могут начать шить в новосибирской колонии

В Новосибирске наметилось перспективное сотрудничество между метрополитеном и региональной уголовно-исполнительной системой. Начальник Новосибирского метрополитена Максим Серебренников вместе с заместителем начальника областного ГУФСИН Андреем Бандуровичем посетили исправительную колонию номер девять.
Целью визита стало знакомство с производственными возможностями учреждения. Гости осмотрели цеха и оценили продукцию, которую здесь выпускают. Основу местного производства, а именно до девяноста процентов от общего объёма, составляет швейный цех. В настоящее время осуждённые в ИК-9 уже выполняют заказы для нужд самой уголовно-исполнительной системы, а также для государственных и муниципальных организаций.
Максим Серебренников лично оценил ассортимент и качество выпускаемых изделий, а также познакомился с технологическими процессами. Итогом встречи стало рабочее совещание, на котором стороны обсудили направления возможного взаимодействия. В фокусе переговоров — перспектива пошива форменной одежды для сотрудников новосибирского метрополитена на мощностях колонии.