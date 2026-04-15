Зарядка с ректором прошла в Хабаровске

На Университетской площади ДВГУПС прошло массовое мероприятие «Мега зарядка с ректором», в котором приняли участие как студенты, так и преподавательский состав вуза.
Под энергичную музыку проводилась разминка, в которую были включены как обычные упражнения, так и движения, чтобы «раскрепостить» участников флешмоба. Большинство из присутствующих, с улыбками на лице, повторяли движения, ведь такие пятиминутки позволяют людям расслабиться, ненадолго отдохнуть от ежедневной рутины, чтобы с новыми силами продолжить свои дела.
К участникам мероприятия обратился ректор университета Владимир Буровцев.
«Я желаю вам здоровья, успехов. Во благо нашего Хабаровского края, во благо Дальнего Востока, во благо большой и единой России!», — сказал он.
Все участники уходили после физической активности с хорошим настроением. По словам студентов, акция «максимально зарядила их на весь оставшийся день».