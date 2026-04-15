Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выделили 30 миллионов рублей на ремонт тротуаров на Левобережье

Объявлен аукцион на поиск подрядчика для ремонта пешеходных дорожек в Кировском округе.

Источник: Om1 Омск

Мэрия Омска объявила аукцион на поиск подрядчика для масштабного обновления тротуаров на Левобережье. Для выполнения работ по благоустройству и ремонту пешеходных дорожек в Кировском округе город выделил 30 миллионов рублей, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

В рамках контракта подрядчику предстоит провести ремонт тротуаров с использованием асфальта, бетона и гранита. Однако точный список адресов, где будут проводиться работы, пока не опубликован.

Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 21 апреля 2026 года. Победитель аукциона, который займётся ремонтом тротуаров, будет определён 23 апреля.