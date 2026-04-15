В Омске выделили 30 миллионов рублей на ремонт тротуаров на Левобережье

Мэрия Омска объявила аукцион на поиск подрядчика для масштабного обновления тротуаров на Левобережье. Для выполнения работ по благоустройству и ремонту пешеходных дорожек в Кировском округе город выделил 30 миллионов рублей, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
В рамках контракта подрядчику предстоит провести ремонт тротуаров с использованием асфальта, бетона и гранита. Однако точный список адресов, где будут проводиться работы, пока не опубликован.
Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 21 апреля 2026 года. Победитель аукциона, который займётся ремонтом тротуаров, будет определён 23 апреля.