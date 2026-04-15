Паводок в помощь: новосибирские сап-сёрферы используют большую воду для сложных тренировок

В Новосибирской области стартовал сезон сапсерфинга.
В прошлые выходные участники клуба SupclubNsk решили воспользоваться паводком и перекатами на реках региона для тренировок. Об этом НДН.инфо рассказал руководитель клуба Валентин Зюк.
Первый выход на большую воду состоялся на реке Шипуниха в Искитимском районе. Водоём богат порогами и является отличным местом для опытных сёрферов.
«Мы используем весенние реки и бурную воду для тренировок на порогах. В Новосибирской области реки в основном равнинные и летом очень спокойные. Поэтому, чтобы поддерживать спортивный уровень, мы тренируемся в апреле», — рассказал Валентин Зюк.
Пороги на Шипунихе считаются одними из самых сложных в Новосибирской области. Спортсмены тренировали устойчивость на доске, прохождение ворот, сплав против потока, в этом участвовали пятеро самых подготовленных.
Искитимская Шипуниха — не единственная река, привлекающая спортсменов весной. Они также тренируются на Ине, Берди и Буготаке.
Спортивная секция водного туризма в Новосибирске зародилась в 80-х годах прошлого века в институте связи (ныне СибГУТИ). Начинали с катамаранов и байдарок, но со временем пришли к выводу, что за катанием на доске с веслом — будущее.
«Это гораздо интереснее и острее. В Новосибирске мы были родоначальниками досочных направлений водного туризма. В тренировочный цикл включали скейтборд и сноуборд. Ранее использовали для тренировок доски от серфинга и вёсла от байдарок. Мы даже участвовали в подготовке первых призёров олимпиады», — отметил Зюк.
По оценке собеседника, в ближайшее время сплав на сапах может быть включён в олимпийские виды спорта. Класс «доска с веслом» может появиться на ближайших Олимпийских играх.
Если у вас есть желание попробовать сапсерфинг, вас всегда рады видеть в клубе. «В Новосибирске работает много прокатов, чтобы попробовать свои силы на доске. Если хотите войти в квалифицированный коллектив и делать это правильно и безопасно, можете найти нас», — подытожил Валентин Зюк.