Автосервис в Перми поджог мусор у энергообъекта после субботника

В охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) категорически запрещено жечь сухую траву и листву, складировать или сжигать мусор, оставлять легко-воспламеняемые и горюче-смазочные материалы, в том числе удобрения, лесо- и пиломатериалы. Распространение огня вблизи энергообъектов может стать причиной повреждения оборудования, привести к перебоям в электроснабжении потребителей.