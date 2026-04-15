Автосервис в Перми поджог мусор у энергообъекта после субботника

В Дзержинском районе Перми энергетики филиала «Россети Урал» зафиксировали возгорание мусора на прилегающей к одной из подстанций территории. Пожар оперативно ликвидировала бригада Пермских горсетей.
Проверка выявила виновника возгорания. Работники близлежащего автосервиса проводили уборку территории от сухой растительности, а затем ее подожгли ее. С ними проведена разъяснительная работа.
«С сотрудниками автосервиса проведена разъяснительная работа. Их предупредили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности вблизи энергообъектов — пояснили в компании “Россети Урал”.
В охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) категорически запрещено жечь сухую траву и листву, складировать или сжигать мусор, оставлять легко-воспламеняемые и горюче-смазочные материалы, в том числе удобрения, лесо- и пиломатериалы. Распространение огня вблизи энергообъектов может стать причиной повреждения оборудования, привести к перебоям в электроснабжении потребителей.
В Прикамье с 15 апреля установят весенне-летний пожароопасный сезон. На 29 территориях региона запретят разжигать костры и жечь сухую траву.