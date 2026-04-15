Ушел из жизни начальник отдела обеспечения волгоградского облсуда Иван Отсапец

Иван Остапец родился в Черниговской области Украины. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище и общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, затем — Волгоградский институт профессионального образования. Проходил военную службу, дослужившись до звания полковника запаса. Много лет трудился специалистом по организационному, правовому и хозяйственному обеспечению в различных государственных, муниципальных и коммерческих организациях. С 2021 года и до последних дней своей жизни он работал в Волгоградском областном суде.