Ушел из жизни начальник отдела обеспечения волгоградского облсуда Иван Отсапец

Волгоградская область скорбит: 14 апреля 2026 года на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался начальник отдела материально-технического обеспечения Волгоградского областного суда Иван Остапец, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Он посвятил 27 лет своей жизни государственной службе.
Иван Остапец родился в Черниговской области Украины. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище и общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, затем — Волгоградский институт профессионального образования. Проходил военную службу, дослужившись до звания полковника запаса. Много лет трудился специалистом по организационному, правовому и хозяйственному обеспечению в различных государственных, муниципальных и коммерческих организациях. С 2021 года и до последних дней своей жизни он работал в Волгоградском областном суде.
Руководство и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи с этой невосполнимой утратой.