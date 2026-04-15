В Хабаровске после аварии на ТМ-32 досрочно вернули тепло и воду

Работы на ТМ-32 завершены, магистраль уже заполняют теплоносителем.

В Хабаровске подачу горячего водоснабжения и отопления восстановили раньше заявленного срока, — сообщает МАХ канал мэрии со ссылкой на МАХ канал мэра.

Речь идёт об аварии на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ХТЭЦ-3, из-за которой без тепла и горячей воды оставались Железнодорожный, Кировский и Центральный районы.

По информации городских служб, специалисты ДГК «Хабаровские тепловые сети» завершили ремонтные работы на повреждённом участке. В настоящее время магистраль уже заполняется теплоносителем, идёт поэтапное восстановление подачи ресурса в дома и социальные объекты.

Напомним, ранее планировалось устранить последствия аварии к 17:00. Ход работ находился на контроле городских властей и прокуратуры Железнодорожного района.