В Хабаровске после аварии на ТМ-32 досрочно вернули тепло и воду

В Хабаровске подачу горячего водоснабжения и отопления восстановили раньше заявленного срока, — сообщает МАХ канал мэрии со ссылкой на МАХ канал мэра.
Речь идёт об аварии на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ХТЭЦ-3, из-за которой без тепла и горячей воды оставались Железнодорожный, Кировский и Центральный районы.
По информации городских служб, специалисты ДГК «Хабаровские тепловые сети» завершили ремонтные работы на повреждённом участке. В настоящее время магистраль уже заполняется теплоносителем, идёт поэтапное восстановление подачи ресурса в дома и социальные объекты.
Напомним, ранее планировалось устранить последствия аварии к 17:00. Ход работ находился на контроле городских властей и прокуратуры Железнодорожного района.