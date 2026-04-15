Мадьяр: Венгрия пока не может отказаться от российской нефти

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» важны для Венгрии, и в Будапеште надеются, что Киев возобновит его работу. Об этом в среду, 15 апреля, заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.
— Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже, — заявил венгерский политик в эфире радиостанции Kossuth.
Мадьяр 13 апреля заявил о том, что поддерживает отказ Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро. Политик отдельно отметил, что прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.
Также политик объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.