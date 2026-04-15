Жительница Лесосибирска попала под «уголовку» за фиктивную прописку 11 мигрантов в квартире и доме

В Красноярском крае жительница Лесосибирска стала фигуранткой уголовного дела, фиктивно прописав 11 мигрантов.
В пресс-службе ГУ МВД по краю рассказали, что сотрудники подразделения по вопросам миграции установили 11 иностранцев в Лесосибирске, которые не проживали по месту постановки на учет.
Выяснилось, что 37-летняя местная жительница прописала иностранцев в принадлежащих ей квартире и доме без фактического предоставления им жилплощади. За свои «услуги» она получила вознаграждение — 10 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
