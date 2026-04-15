Новую дорогу построят в красноярском микрорайоне Солнечный

В Красноярске объявлены торги на строительство новой дороги в микрорайоне Солнечный. Речь идет об участке от улицы Ерофеевской до улицы Преображенской. Проект предусматривает создание связующего участка между уже строящейся дорогой от улицы Авиаторов до Преображенской и существующей уличной сетью. Как отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, новая магистраль станет дублером Енисейского тракта и поможет перераспределить транспортные потоки. [caption id= «attachment_364582» align= «alignnone» width= «825»] Фото: max.ru/id2466216619_gos[/caption] По его словам, в перспективе движение в районе Солнечного будет организовано по расширенной схеме: при въезде со стороны Преображенской появится до восьми полос. Основная дорога будет четырехполосной, а по обе стороны от нее разместятся двухполосные дублеры для подъезда к жилым домам и поворотов на прилегающие улицы. Между дорогами предусмотрены разделительные газоны и озеленение. В рамках проекта подрядчику предстоит также обустроить ливневую канализацию, тротуары, освещение, светофоры и остановки общественного транспорта, а также провести озеленение территории. Начальная стоимость контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов планируют подвести в конце апреля, а завершить строительство — к концу 2027 года.