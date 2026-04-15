Мини-медведицу Дыньку из Северной Осетии везут в Москву на лечение

В Северной Осетии в одном из поселков обнаружили осиротевшую медведицу, которая находилась в нежилом доме. Местные жители услышали пронзительный звук, оказавшийся плачем маленького животного. После спасения ее доставят на лечение в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что мужчина, нашедший медвежонка, попытался связаться с зоозащитниками. По данным волонтеров, животное последовало за ним, но, потеряв его из виду, упало в реку и получило переохлаждение, однако его удалось спасти.
Сообщается, что медведицу передали в парк львов «Земля прайда», где ей провели операцию и дали кличку Дынька.
В организации добавили, что животное направляют в Москву для дальнейшего обследования. По словам специалистов, состояние медведицы остается нестабильным, передает Telegram-канал.
