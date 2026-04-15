Мини-медведицу Дыньку из Северной Осетии везут в Москву на лечение

В Северной Осетии в одном из поселков обнаружили осиротевшую медведицу, которая находилась в нежилом доме. Местные жители услышали пронзительный звук, оказавшийся плачем маленького животного. После спасения ее доставят на лечение в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.